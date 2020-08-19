Тех. поражение
Металлург
Липецк
0:3
Тех. поражение
Знамя
Ногинск
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
19 авг. 2020, -:- МСК
19.08.2020, -:- МСК
среда
События
Составы
Техническое поражение