Матч завершен
Сокол
Саратов
2:1
Матч завершен
Муром
Муром
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
19 авг. 2020, 19:00 МСК
19.08.2020, 19:00 МСК
среда
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Матч окончен 2:1