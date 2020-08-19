Матч завершен
Коломна
Коломна
2:0
Матч завершен
Сахалин
Южно-Сахалинск
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
19 авг. 2020, 17:30 МСК
19.08.2020, 17:30 МСК
среда
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Матч окончен 2:0