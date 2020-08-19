Матч завершен
СКА
Ростов-на-Дону
2:4
Матч завершен
Кубань Холдинг
Павловская
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
19 авг. 2020, 19:00 МСК
19.08.2020, 19:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 2:4