Матч завершен
Калуга
Калуга
3:2
Матч завершен
Днепр
Смоленск
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
5 авг. 2020, 19:00 МСК
5.08.2020, 19:00 МСК
среда
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Матч окончен 3:2