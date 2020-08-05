Матч завершен
Форте
Таганрог
0:1
Матч завершен
Кубань Холдинг
Павловская
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
5 авг. 2020, 19:00 МСК
5.08.2020, 19:00 МСК
среда
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Матч окончен 0:1