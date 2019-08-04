КАМАЗ
Набережные Челны
-:-
прошлый матч 2 : 2
Звезда
Пермь
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
4 авг. 2019, 16:00 МСК
4.08.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы