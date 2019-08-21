Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
3:0
Матч завершен
Армавир
Армавир
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
21 авг. 2019, 18:00 МСК
21.08.2019, 18:00 МСК
среда
Составы