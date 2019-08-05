Матч завершен
Луки-Энергия
Великие Луки
1:1
( 4 : 5)
Матч завершен
Ленинградец
Санкт-Петербург
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
5 авг. 2019, 18:30 МСК
5.08.2019, 18:30 МСК
понедельник
Составы