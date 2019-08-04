Матч завершен
Звезда
Пермь
2:2
( 5 : 6)
-:-
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
4 авг. 2019, 16:00 МСК
4.08.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы