Матч завершен
Волгарь
Астрахань
3:0
Матч завершен
Легион
Махачкала
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
28 июля 2019, 18:00 МСК
28.07.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы