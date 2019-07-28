Матч завершен
Зенит
Иркутск
0:2
Матч завершен
Чита
Чита
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
28 июля 2019, 13:00 МСК
28.07.2019, 13:00 МСК
воскресенье
Составы