Матч завершен
Челябинск
Челябинск
0:1
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
28 июля 2019, 15:00 МСК
28.07.2019, 15:00 МСК
воскресенье
Составы