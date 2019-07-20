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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Кубань Холдинг
Павловская
2:0
Матч завершен
СКА
Ростов-на-Дону
Кубок России, 1/256 финала
Кубок России,
1/256 финала
Россия
20 июля 2019, 18:00 МСК
20.07.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы