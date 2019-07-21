Матч завершен
Коломна
Коломна
2:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
21 июля 2019, 17:00 МСК
21.07.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы