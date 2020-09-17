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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хибернианс
Паола
0:1
Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
Николов 61
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы,
2 раунд
17 сент. 2020, 20:00 МСК
17.09.2020, 20:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:1
Желтая карточка
T. Desira
90'
Желтая карточка
Джейк Грек
90'
90'
Желтая карточка
Stopira
88'
Замена
Неманья Николич
Budu Zivzivadze
Замена
Dunstan Vella
A. Attard
83'
82'
Замена
Evandro
I. Petryak
78'
Желтая карточка
Адам Ковачик
Замена
E. Uzeh
Wilkson
74'
Желтая карточка
Leandro Almeida
66'
Замена
R. Winchester
Zachary Grech
64'
61'
ГОЛ! 0:1
Бобан Николов
51'
Замена
Мате Паткаи
Alef
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча