Матч завершен
Шэмрок Роверс
Дублин
0:2
Матч завершен
Милан
Милан
Ибрагимович 23
Чалханоглу 67
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
17 сент. 2020, 21:00 МСК
17.09.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:2
Замена
D. Williams
A. Greene
87'
84'
Замена
Сандро Тонали
Исмаэль Беннасер
83'
Замена
Браим Диас
Хакан Чалханоглу
Замена
Sean Kavanagh
N. Farrugia
83'
74'
Замена
Раде Крунич
Алексис Салемакерс
Замена
D. Watts
G. O'Neill
70'
67'
ГОЛ! 0:2
Хакан Чалханоглу
Желтая карточка
Lee Grace
51'
Конец первого тайма (0:1)
23'
ГОЛ! 0:1
Златан Ибрагимович
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