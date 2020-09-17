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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Линкольн
Гибралтар
0:5
Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
Тавернье 21
Голдсон 45
Морелос 67
84
Морелос 88
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы,
2 раунд
17 сент. 2020, 18:00 МСК
17.09.2020, 18:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:5
88'
ГОЛ! 0:5
Альфредо Морелос
84'
ГОЛ! 0:4
Jermain Defoe
74'
Желтая карточка
Янис Хаджи
67'
ГОЛ! 0:3
Альфредо Морелос
Желтая карточка
Roy Alan Chipolina
66'
Замена
Diego Gámiz
Scott Wiseman
56'
46'
Замена
Альфредо Морелос
Джеймс Тавернье
Конец первого тайма (0:2)
45'
ГОЛ! 0:2
Коннор Голдсон
21'
ГОЛ! 0:1
Джеймс Тавернье
Начало матча