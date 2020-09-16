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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хаммарбю
Стокгольм
0:3
Матч завершен
Лех
Познань
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы,
2 раунд
16 сент. 2020, 20:00 МСК
16.09.2020, 20:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 0:3
Желтая карточка
A. Kacaniklic
82'
Желтая карточка
Abdulrahman Khalili
81'
Желтая карточка
Gustav Ludwigson
80'
Замена
A. Kacaniklic
Paulinho
77'
Вторая желтая
Jeppe Andersen
63'
Желтая карточка
Serge-Junior Martinsson Ngouali
47'
Замена
Richard Magyar
David Fällman
46'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Jeppe Andersen
27'
Желтая карточка
Mohanad Jeahze
14'
Начало матча