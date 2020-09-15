Матч завершен
Гент
Гент
Яремчук 59
2:1
Матч завершен
Рапид
Вена
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
15 сент. 2020, 21:30 МСК
15.09.2020, 21:30 МСК
вторник
События
Составы
Матч окончен 2:1
86'
Желтая карточка
Тахиархис Фонтас
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Роман Яремчук
59'
Конец первого тайма (0:0)
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