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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гент
Гент
Яремчук 59
2:1
Матч завершен
Рапид
Вена
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
15 сент. 2020, 21:30 МСК
15.09.2020, 21:30 МСК
вторник
События
Составы
Матч окончен 2:1
86'
Желтая карточка
Тахиархис Фонтас
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Роман Яремчук
59'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча