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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
1:0
Матч завершен
Динамо-Брест
Брест
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
16 сент. 2020, 20:00 МСК
16.09.2020, 20:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 1:0
90'
Желтая карточка
P. Sedko
Желтая карточка
Ави Рикан
90'
86'
Замена
A. Bykov
A. Milevsky
Желтая карточка
Nick Blackman
76'
70'
Замена
P. Savitskiy
M. Gordejchuk
61'
Замена
A. Pavlovets
Evgeniy Khacheridi
49'
Желтая карточка
S. Kislyak
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча