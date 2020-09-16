Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
3:0
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
16 сент. 2020, 21:30 МСК
16.09.2020, 21:30 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 3:0
82'
Замена
Кристиан Фасснахт
76'
Желтая карточка
Кристиан Фасснахт
Замена
Пионе Систо
Божидар Краев
62'
59'
Желтая карточка
Михел Эбишер
Конец первого тайма (0:0)
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