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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
3:0
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
16 сент. 2020, 21:30 МСК
16.09.2020, 21:30 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 3:0
82'
Замена
Кристиан Фасснахт
76'
Желтая карточка
Кристиан Фасснахт
Замена
Пионе Систо
Божидар Краев
62'
59'
Желтая карточка
Михел Эбишер
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча