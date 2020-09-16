Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
Узуни 65
2:1
Матч завершен
Динамо
Загреб
Узуни 23
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
16 сент. 2020, 20:00 МСК
16.09.2020, 20:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 2:1
Желтая карточка
Элдар Цивич
87'
82'
Желтая карточка
Бруно Петкович
ГОЛ! 1:1
Мюрто Узуни
65'
61'
Желтая карточка
Амер Гояк
Конец первого тайма (0:1)
23'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 0:1
Мюрто Узуни
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