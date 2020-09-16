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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
Узуни 65
2:1
Матч завершен
Динамо
Загреб
Узуни 23
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
16 сент. 2020, 20:00 МСК
16.09.2020, 20:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 2:1
Желтая карточка
Элдар Цивич
87'
82'
Желтая карточка
Бруно Петкович
ГОЛ! 1:1
Мюрто Узуни
65'
61'
Желтая карточка
Амер Гояк
Конец первого тайма (0:1)
23'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 0:1
Мюрто Узуни
Начало матча