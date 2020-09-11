Матч завершен
Хавелсе
Гарбсен
1:5
Матч завершен
Майнц
Майнц
Матета 57
Салаи 77
Матета 79
Квайсон 86
Матета 90
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
11 сент. 2020, 21:45 МСК
11.09.2020, 21:45 МСК
пятница
События
Составы
Матч окончен 1:5
90'
ГОЛ! 0:5
Жан-Филипп Матета
86'
ГОЛ! 0:4
Робин Квайсон
79'
ГОЛ! 0:3
Жан-Филипп Матета
77'
ГОЛ! 0:2
Адам Салаи
57'
ГОЛ! 0:1
Жан-Филипп Матета
Конец первого тайма (0:0)
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