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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хавелсе
Гарбсен
1:5
Матч завершен
Майнц
Майнц
Матета 57
Салаи 77
Матета 79
Квайсон 86
Матета 90
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
11 сент. 2020, 21:45 МСК
11.09.2020, 21:45 МСК
пятница
События
Составы
Матч окончен 1:5
90'
ГОЛ! 0:5
Жан-Филипп Матета
86'
ГОЛ! 0:4
Робин Квайсон
79'
ГОЛ! 0:3
Жан-Филипп Матета
77'
ГОЛ! 0:2
Адам Салаи
57'
ГОЛ! 0:1
Жан-Филипп Матета
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча