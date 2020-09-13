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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Виденбрюк
Реда-Виденбрюк
0:5
Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Михель 24
Србени 32
Србени 45
Србени 58
Фюрих 83
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
13 сент. 2020, 16:30 МСК
13.09.2020, 16:30 МСК
воскресенье
События
Составы
Матч окончен 0:5
83'
ГОЛ! 0:5
Крис Фюрих
81'
Замена
Деннис Србени
73'
Замена
Крис Фюрих
Свен Михель
58'
ГОЛ! 0:4
Деннис Србени
Конец первого тайма (0:3)
45'
ГОЛ! 0:3
Деннис Србени
32'
ГОЛ! 0:2
Деннис Србени
24'
ГОЛ! 0:1
Свен Михель
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