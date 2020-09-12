Матч завершен
Майнерцхаген
Майнерцхаген
1:6
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
12 сент. 2020, 16:30 МСК
12.09.2020, 16:30 МСК
суббота
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Составы
Матч окончен 1:6
Конец основного времени (0:0)
Начало первого дополнительного тайма
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча