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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дюрен
Дюрен
0:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Чупо-Мотинг 24
Мюллер 36
Чупо-Мотинг 75
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
15 окт. 2020, 21:45 МСК
15.10.2020, 21:45 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:3
77'
Замена
Эрик Чупо-Мотинг
75'
ГОЛ! 0:3
Эрик Чупо-Мотинг
Желтая карточка
J. Sobiech
69'
61'
Замена
Томас Мюллер
Конец первого тайма (0:2)
36'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:2
Томас Мюллер
24'
ГОЛ! 0:1
Эрик Чупо-Мотинг
Начало матча