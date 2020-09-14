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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рот-Вайсс
Эссен
33
1:0
Матч завершен
Арминия
Билефельд
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
14 сент. 2020, 19:30 МСК
14.09.2020, 19:30 МСК
понедельник
События
Составы
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
A. Conde
90'
Желтая карточка
S. Engelmann
73'
Желтая карточка
M. Kehl
67'
Замена
F. Backszat
66'
Замена
A. Conde
D. Grote
66'
Желтая карточка
F. Backszat
59'
Желтая карточка
D. Grote
49'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
S. Engelmann
33'
Начало матча