Матч завершен
Рот-Вайсс
Эссен
33
1:0
Матч завершен
Арминия
Билефельд
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
14 сент. 2020, 19:30 МСК
14.09.2020, 19:30 МСК
понедельник
События
Составы
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
A. Conde
90'
Желтая карточка
S. Engelmann
73'
Желтая карточка
M. Kehl
67'
Замена
F. Backszat
66'
Замена
A. Conde
D. Grote
66'
Желтая карточка
F. Backszat
59'
Желтая карточка
D. Grote
49'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
S. Engelmann
33'
Начало матча