Матч завершен
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
4:2
Матч завершен
Санкт-Паули
Гамбург
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
13 сент. 2020, 16:30 МСК
13.09.2020, 16:30 МСК
воскресенье
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Матч окончен 4:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча