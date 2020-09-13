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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Мангейм
Мангейм
1:2
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Чан Хун 19
Шмид 79
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
13 сент. 2020, 19:30 МСК
13.09.2020, 19:30 МСК
воскресенье
События
Составы
Матч окончен 1:2
90'
Желтая карточка
Кристиан Гюнтер
87'
Замена
Лукас Кеблер
Джонатан Шмид
79'
ГОЛ! 0:2
Джонатан Шмид
68'
Замена
Роланд Салаи
Нильс Петерсен
60'
Замена
Лукас Хелер
Квон Чан Хун
Конец первого тайма (0:1)
19'
ГОЛ! 0:1
Квон Чан Хун
Начало матча