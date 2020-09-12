Матч завершен
Ульм 1846
Ульм
2:0
Матч завершен
Эрцгебирге
Ауэ
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
12 сент. 2020, 19:30 МСК
12.09.2020, 19:30 МСК
суббота
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Составы
Матч окончен 2:0
Желтая карточка
Adrian Beck
76'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча