Матч завершен
Ганза
Росток
0:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
13 сент. 2020, 16:30 МСК
13.09.2020, 16:30 МСК
воскресенье
События
Составы
Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча