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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Карл Цейсс
Йена
0:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Сарджент 49
Чон 88
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
12 сент. 2020, 21:45 МСК
12.09.2020, 21:45 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:2
90'
Замена
Джош Сарджент
88'
ГОЛ! 0:2
Тахит Чон
74'
Замена
Дави Зелке
49'
ГОЛ! 0:1
Джош Сарджент
Конец первого тайма (0:0)
45'
Желтая карточка
Дави Зелке
Начало матча