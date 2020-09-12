Матч завершен
Карл Цейсс
Йена
0:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Сарджент 49
Чон 88
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
12 сент. 2020, 21:45 МСК
12.09.2020, 21:45 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:2
90'
Замена
Джош Сарджент
88'
ГОЛ! 0:2
Тахит Чон
74'
Замена
Дави Зелке
49'
ГОЛ! 0:1
Джош Сарджент
Конец первого тайма (0:0)
45'
Желтая карточка
Дави Зелке
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