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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Альтлинике
Альтлинике
0:6
Матч завершен
Кельн
Кельн
Хектор 17
Реджбечай 36
Реджбечай 63
Дрекслер 86
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
12 сент. 2020, 16:30 МСК
12.09.2020, 16:30 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:6
86'
ГОЛ! 0:4
Доминик Дрекслер
77'
Замена
Йонас Хектор
71'
Замена
Рафаэль Чикош
63'
ГОЛ! 0:3
Эльвис Реджбечай
Конец первого тайма (0:2)
36'
ГОЛ! 0:2
Эльвис Реджбечай
26'
Желтая карточка
Йонас Хектор
17'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Йонас Хектор
Начало матча