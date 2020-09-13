Матч завершен
Айнтрахт
Нордерштедт
0:7
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бендер 4
Амири 10
Аларио 12
Вирц 21
Арангис 30
Амири 31
Шик 77
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
13 сент. 2020, 16:30 МСК
13.09.2020, 16:30 МСК
воскресенье
События
Составы
Матч окончен 0:7
77'
ГОЛ! 0:7
Патрик Шик
73'
Замена
Эсекьель Паласиос
Карим Беллараби
73'
Замена
Александар Драгович
Ларс Бендер
72'
Замена
Юлиан Баумгартлингер
Чарлес Арангис
46'
Замена
Патрик Шик
Лукас Аларио
46'
Замена
Мусса Диаби
Надим Амири
Конец первого тайма (0:6)
31'
ГОЛ! 0:6
Надим Амири
30'
ГОЛ! 0:5
Чарлес Арангис
21'
ГОЛ! 0:4
Флориан Вирц
12'
ГОЛ! 0:3
Лукас Аларио
10'
ГОЛ! 0:2
Надим Амири
4'
ГОЛ! 0:1
Ларс Бендер
Начало матча