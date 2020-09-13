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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Айнтрахт
Нордерштедт
0:7
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бендер 4
Амири 10
Аларио 12
Вирц 21
Арангис 30
Амири 31
Шик 77
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
13 сент. 2020, 16:30 МСК
13.09.2020, 16:30 МСК
воскресенье
События
Составы
Матч окончен 0:7
77'
ГОЛ! 0:7
Патрик Шик
73'
Замена
Эсекьель Паласиос
Карим Беллараби
73'
Замена
Александар Драгович
Ларс Бендер
72'
Замена
Юлиан Баумгартлингер
Чарлес Арангис
46'
Замена
Патрик Шик
Лукас Аларио
46'
Замена
Мусса Диаби
Надим Амири
Конец первого тайма (0:6)
31'
ГОЛ! 0:6
Надим Амири
30'
ГОЛ! 0:5
Чарлес Арангис
21'
ГОЛ! 0:4
Флориан Вирц
12'
ГОЛ! 0:3
Лукас Аларио
10'
ГОЛ! 0:2
Надим Амири
4'
ГОЛ! 0:1
Ларс Бендер
Начало матча