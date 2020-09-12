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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фюрстенвальде
Фюрстенвальде/Спрее
1:4
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Виктор 24
Виктор 29
Герхардт 60
Гилавоги 77
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
12 сент. 2020, 16:30 МСК
12.09.2020, 16:30 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 1:4
79'
Замена
Пауло Отавио
77'
ГОЛ! 0:4
Джошуа Гилавоги
75'
Желтая карточка
Пауло Отавио
60'
ГОЛ! 0:3
Янник Герхардт
Конец первого тайма (0:2)
29'
ГОЛ! 0:2
Жоао Виктор
24'
ГОЛ! 0:1
Жоао Виктор
Начало матча