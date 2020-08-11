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Матч-центр
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 : 1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Окампос 88
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
11 авг. 2020, 22:00 МСК
11.08.2020, 22:00 МСК
вторник
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
2
Догерти
Мэтт Догерти
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
29
Винагре
Рубен Винагре
90
8
Рубен Диого
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
71
37
Траоре
Адама Траоре
79
9
Хименес
Рауль Хименес
90
Запасные
59
Буур
Оскар Буур
21
Радди
Джон Радди
30
Кампана
Леонардо Кампана
49
Килман
Макс Килман
7
Нету
Педру Нету
18
Жота
Диогу Жота
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
6
Жордау
Бруну Жордау
Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
10
Банега
Эвер Банега
90
24
Хордан
Хоан Хордан
85
41
Хесус Фернандес
Сусо
89
25
Фернандо
Фернандо
90
16
Навас
Хесус Навас
90
51
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
85
5
Окампос
Лукас Окампос
88'
88'
90
Запасные
21
Торрес
Оливер Торрес
26
Мена
Хосе Мена
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
36
Родригес
Фелипе Родригес
1
Вацлик
Томаш Вацлик
22
Васкес
Франко Васкес
28
Алонсо
Хосе Алонсо
3
Гомес
Серхи Гомес
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
31
Диас
Хави Диас
40
Перес
Пабло Перес