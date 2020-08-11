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Лента
Матч-центр
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
Мораес 2
Тайсон 22
Патрик 75
Додо 88
4 : 1
Матч завершен
Базель
Базель
ван Вольфсвинкел 90
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
11 авг. 2020, 22:00 МСК
11.08.2020, 22:00 МСК
вторник
Составы
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
4
Кривцов
Сергей Кривцов
90
77
Бондарь
Валерий Бондарь
90
22
Матвиенко
Николай Матвиенко
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
8
Антонио
Маркос Антонио
85
11
Марлос
Марлос
72
10
Мораес
Алуизио Мораес
2'
2'
85
21
Патрик
Алан Патрик
75'
75'
78
98
Домилсон
Додо
88'
88'
90
7
Тайсон
Тайсон
22'
22'
85
Запасные
81
Трубин
Анатолий Трубин
14
Тете
Тете
99
Фернандо
Фернандо
27
Майкон
Майкон
19
Соломон
Манор Соломон
20
Коваленко
Виктор Коваленко
50
Болбат
Сергей Болбат
9
Дентиньо
Дентиньо
15
Коноплянка
Евгений Коноплянка
Базель
мин
13
Николич
Джордже Николич
90
28
Петретта
Рауль Петретта
90
21
ван дер Верфф
Яспер ван дер Верфф
73
6
Альдрете
Омар Альдрете
90
20
Фрай
Фабиан Фрай
90
10
Кампо
Самуэле Кампо
90
5
Видмер
Силвэн Видмер
90
34
Джака
Таулант Джака
60
14
Штокер
Валентин Штокер
73
98
Кабрал
Артур Кабрал
73
19
Пулулу
Афимико Пулулу
90
Запасные
47
Исуфи
Элис Исуфи
15
Риверос
Блас Риверос
32
Маршан
Янник Маршан
22
Буньяку
Оргес Буньяку
17
Рамирес
Рамирес
99
Адеми
Кемаль Адеми
9
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
90'
23
Lirik Vishi