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Лента
Матч-центр
Моя команда
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Матч завершен
Чайка
Песчанокопское
0 : 3
Матч завершен
Алания
Владикавказ
Машуков 50
ФНЛ, 2 тур
ФНЛ,
2 тур
Россия
8 авг. 2020, 19:00 МСК
8.08.2020, 19:00 МСК
суббота
Артём Любимов
Артём Любимов
Главный Судья
Составы
Чайка
мин
10
Палиенко
Максим Палиенко
84
97
Васильев
Максим Васильев
90
92
Хайруллов
Радик Хайруллов
77
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
82
38
Алейников
Василий Алейников
46
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
90
29
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Савичев
Константин Савичев
90
55
Кулик
Владислав Кулик
90
47
Филиппов
Михаил Филиппов
90
Запасные
1
Юнусов
Руслан Юнусов
43
Володкин
Петр Володкин
88
Белоус
Илья Белоус
8
Карташов
Дмитрий Карташов
13
Дегтярев
Евгений Дегтярев
26
Глушков
Никита Глушков
95
Митришев
Магомед Митришев
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
34
Тумасян
Денис Тумасян
Алания
мин
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
75
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
84
77
Хабалов
Алан Хабалов
60
97
Магомедов
Бутта Магомедов
79
-
Хосонов
Хетаг Хосонов
90
-
Машуков
Ислам Машуков
50'
50'
60
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
90
Запасные
38
Малоян
Артур Малоян
7
Зураев
Эльбрус Зураев
5
Багаев
Алан Багаев
21
Суанов
Руслан Суанов
11
Крамаренко
Сергей Крамаренко
21
Кокоев
Батрадз Кокоев