Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
41
Райс
Деклан Райс
90
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
23
Диоп
Исса Диоп
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
28
Соучек
Томаш Соучек
45'
90
18
Форнальс
Пабло Форнальс
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
68
30
Антонио
Майкл Антонио
51'
90
17
Боуэн
Харрод Боуэн
78
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
53
Джонсон
Бен Джонсон
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
19
Уилшир
Джек Уилшир
27
Айети
Албиан Айети
32
Силва
Ксанде Силва
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
8
Баркли
Росс Баркли
63
17
Ковачич
Матео Ковачич
53
10
Виллиан Боргес
Виллиан
42'
72'
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
63
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
24
Джеймс
Рис Джеймс
15
Зума
Курт Зума
5
Жоржиньо
Жоржиньо
12
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
19
Маунт
Мэйсон Маунт
47
Гилмор
Билли Гилмор
18
Жиру
Оливье Жиру