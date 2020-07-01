Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 33'
Джака 37'
Обамеянг 67'
Соареш 81'
4 : 0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
1 июля 2020, 20:00 МСК
1.07.2020, 20:00 МСК
среда
Питер Бэнкс
Питер Бэнкс
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
90
23
Луис
Давид Луис
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
46
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
2
Бельерин
Эктор Бельерин
77
3
Тирни
Киран Тирни
90
8
Себальос
Даниэль Себальос
90
34
Джака
Гранит Джака
37'
37'
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
76
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
58
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
33'
67'
33', 67'
82
Запасные
33
Мейси
Мэтт Мейси
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
16
Холдинг
Роб Холдинг
17
Соареш
Седрик Соареш
81'
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
77
Сака
Букайо Сака
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
19
Пепе
Николя Пепе
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
75
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
7
Рупп
Лукас Рупп
75
19
Трибулл
Том Трибулл
46
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
46
4
Годфри
Бен Годфри
90
22
Пукки
Теему Пукки
46
Запасные
33
МакГоверн
Майкл МакГоверн
56
Мартин
Джош Мартин
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
25
Дуда
Ондрей Дуда
8
Вранчич
Марио Вранчич
20
Дрмич
Йосип Дрмич
35
Айда
Адам Айда