Арсенал
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
90
23
Луис
Давид Луис
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
46
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
2
Бельерин
Эктор Бельерин
77
3
Тирни
Киран Тирни
90
8
Себальос
Даниэль Себальос
90
34
Джака
Гранит Джака
37'
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
76
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
58
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
33'
67'
82
Запасные
33
Мейси
Мэтт Мейси
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
16
Холдинг
Роб Холдинг
17
Соареш
Седрик Соареш
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
77
Сака
Букайо Сака
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
19
Пепе
Николя Пепе
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
75
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
7
Рупп
Лукас Рупп
75
19
Трибулл
Том Трибулл
46
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
46
4
Годфри
Бен Годфри
90
22
Пукки
Теему Пукки
46
Запасные
33
МакГоверн
Майкл МакГоверн
56
Мартин
Джош Мартин
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
25
Дуда
Ондрей Дуда
8
Вранчич
Марио Вранчич
20
Дрмич
Йосип Дрмич
35
Айда
Адам Айда