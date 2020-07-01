Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
26
Келли
Ллойд Келли
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
80
8
Лерма
Жефферсон Лерма
75
20
Брукс
Дэвид Брукс
62
29
Биллинг
Филип Биллинг
46
9
Соланке
Доминик Соланке
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
14
Греневельд
Арно Греневельд
62
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
33
Мепхам
Крис Мепхам
21
Рико
Диего Рико
17
Стейси
Джек Стейси
16
Кук
Льюис Кук
22
Уилсон
Харри Уилсон
19
Станислас
Джуниор Станислас
4
Гослинг
Дэн Гослинг
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
73
17
Крафт
Эмиль Крафт
90
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
30'
33
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
62
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
5'
62
9
Кассио
Жоэлинтон
73
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
28
Роуз
Дэнни Роуз
5
Шер
Фабиан Шер
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
24
Альмирон
Мигель Альмирон
23
Лазаро
Валентино Лазаро
14
Хэйден
Айзек Хэйден
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
7
Кэрролл
Энди Кэрролл