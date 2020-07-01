Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Гослинг 90'
1 : 4
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Гэйл 5'
Лонгстафф 30'
Альмирон 57'
Лазаро 77'
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
1 июля 2020, 20:00 МСК
1.07.2020, 20:00 МСК
среда
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
26
Келли
Ллойд Келли
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
80
8
Лерма
Жефферсон Лерма
75
20
Брукс
Дэвид Брукс
62
29
Биллинг
Филип Биллинг
46
9
Соланке
Доминик Соланке
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
14
Греневельд
Арно Греневельд
62
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
33
Мепхам
Крис Мепхам
21
Рико
Диего Рико
17
Стейси
Джек Стейси
16
Кук
Льюис Кук
22
Уилсон
Харри Уилсон
19
Станислас
Джуниор Станислас
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90'
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
73
17
Крафт
Эмиль Крафт
90
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
30'
30'
33
42
Бенталеб
Набиль Бенталеб
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
62
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
5'
5'
62
9
Кассио
Жоэлинтон
73
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
28
Роуз
Дэнни Роуз
5
Шер
Фабиан Шер
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
24
Альмирон
Мигель Альмирон
57'
23
Лазаро
Валентино Лазаро
77'
14
Хэйден
Айзек Хэйден
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
7
Кэрролл
Энди Кэрролл