Спартак-2
мин
36
Сакала
Фэшн Сакала
9'
82
97
Полубояринов
Данил Полубояринов
90
38
Щербаков
Константин Щербаков
90
71
Лихачев
Александр Лихачев
90
98
Максименко
Александр Максименко
90
93
Сокол
Артем Сокол
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
83
Пантелеев
Владислав Пантелеев
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
69
Давыдов
Денис Давыдов
72
Запасные
65
Красильниченко
Олег Красильниченко
66
Нимели
Силванус Нимели
49
Самбу
Идриса Самбу
79
Руденко
Александр Руденко
84
Цыганков
Борис Цыганков
80
Хомуха
Иван Хомуха
56
Аверкиев
Вадим Аверкиев