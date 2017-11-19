Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Гультяев 13'
Шевчук 24'
Скворцов 31'
3 : 1
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
19 нояб. 2017, 13:00 МСК
19.11.2017, 13:00 МСК
воскресенье
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы
Тамбов
мин
15
Часовских
Андрей Часовских
90
13
Смирнов
Олег Смирнов
90
5
Шляков
Евгений Шляков
90
96
Быстров
Марат Быстров
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
86
33
Гультяев
Илья Гультяев
13'
13'
90
16
Дутов
Александр Дутов
90
11
Шевчук
Сергей Шевчук
24'
24'
69
27
Мурнин
Андрей Мурнин
90
9
Чернышов
Олег Чернышов
78
-
Скворцов
Алексей Скворцов
31'
31'
66
Запасные
21
Вавилин
Денис Вавилин
19
Михалев
Алексей Михалев
69
Игнатович
Павел Игнатович
30
Трусевич
Максим Трусевич
25
Поярков
Денис Поярков
8
Рыжков
Владислав Рыжков