Тамбов
мин
15
Часовских
Андрей Часовских
90
13
Смирнов
Олег Смирнов
90
5
Шляков
Евгений Шляков
90
96
Быстров
Марат Быстров
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
86
33
Гультяев
Илья Гультяев
13'
90
16
Дутов
Александр Дутов
90
11
Шевчук
Сергей Шевчук
24'
69
27
Мурнин
Андрей Мурнин
90
9
Чернышов
Олег Чернышов
78
-
Скворцов
Алексей Скворцов
31'
66
Запасные
21
Вавилин
Денис Вавилин
19
Михалев
Алексей Михалев
69
Игнатович
Павел Игнатович
30
Трусевич
Максим Трусевич
25
Поярков
Денис Поярков
8
Рыжков
Владислав Рыжков