Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
17
Ефремов
Дмитрий Ефремов
24'
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
22
Удалый
Игорь Удалый
90
12
Малых
Андрей Малых
90
86
Чиркин
Григорий Чиркин
90
27
Попович
Денис Попович
62'
90
37
Воробьев
Роман Воробьев
90
27
Попов
Артем Попов
90
12
Дуриш
Михал Дуриш
66
Запасные
85
Серченков
Сергей Серченков
1
Руденко
Александр Руденко
3
Гетигежев
Инал Гетигежев
26
Васиев
Фарход Васиев
9
Парняков
Владимир Парняков
4
Царикаев
Тарас Царикаев
7
Кулик
Владислав Кулик
24
Коронов
Игорь Коронов
90
Делькин
Артем Делькин
99
Мамтов
Хасан Мамтов