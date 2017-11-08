Сибирь
мин
10
Андреев
Максим Андреев
46
4
Цховребов
Валерий Цховребов
90
22
Цыган
Николай Цыган
90
2
Аравин
Алексей Аравин
90
3
Плопа
Максим Плопа
55
25
Мищенко
Михаил Мищенко
90
55
Гладышев
Алексей Гладышев
46
37
Чеботару
Евгений Чеботару
90
8
Макаренко
Александр Макаренко
90
90
Галыш
Виталий Галыш
43'
90
7
Беляев
Роман Беляев
49'
61
Запасные
5
Кушнирук
Антон Кушнирук
17
Парфинович
Роман Парфинович
44
Ларенц
Вячеслав Ларенц
19
Азаров
Владимир Азаров
20
Полюткин
Антон Полюткин
36
Киселев
Максим Киселев
28
Магаль
Руслан Магаль
9
Житнев
Максим Житнев
18
Дудолев
Артем Дудолев
11
Дегтярев
Александр Дегтярев