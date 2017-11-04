Тюмень
мин
30
Саламатов
Никита Саламатов
90
79
Юсупов
Артём Юсупов
59'
68'
84
1
Обухов
Игорь Обухов
90
28
Гузь
Дмитрий Гузь
90
7
Павленко
Андрей Павленко
90
29
Маслов
Павел Маслов
46
18
Лешонок
Владимир Лешонок
90
8
Чудин
Иван Чудин
90
13
Шляпкин
Алексей Шляпкин
90
5
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
90
9
Чуканов
Андреа Чуканов
90
Запасные
15
Карпов
Данил Карпов
17
Глухов
Егор Глухов
95
Мурачев
Олег Мурачев
10
Пустозеров
Алексей Пустозеров
16
Граб
Вячеслав Граб
14
Иванов
Дмитрий Иванов
11
Богатырев
Альберт Богатырев