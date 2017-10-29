Матч завершен
Сочи
Сочи
Барсов 52'
Батютин 60'
Кулишев 90'
3 : 3
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
29 окт. 2017, 16:30 МСК
29.10.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Сочи
мин
1
Генералов
Егор Генералов
90
4
Бабенков
Олег Бабенков
90
25
Бычков
Андрей Бычков
90
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
2
Житников
Алексей Житников
90
90
Соловьев
Иван Соловьев
62
31
Рогов
Максим Рогов
70
5
Цвейба
Сандро Цвейба
51
32
Кулишев
Артем Кулишев
90'
90'
90
84
Власов
Олег Власов
46
10
Барсов
Максим Барсов
52'
52'
90
Запасные
27
Сарамутин
Валерий Сарамутин
93
Батютин
Андрей Батютин
60'
56
Костин
Кирилл Костин
91
Зайцев
Андрей Зайцев
13
Коротаев
Александр Коротаев
99
Маркосов
Михаил Маркосов
55
Киреенко
Павел Киреенко