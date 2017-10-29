Сочи
мин
1
Генералов
Егор Генералов
90
4
Бабенков
Олег Бабенков
90
25
Бычков
Андрей Бычков
90
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
2
Житников
Алексей Житников
90
90
Соловьев
Иван Соловьев
62
31
Рогов
Максим Рогов
70
5
Цвейба
Сандро Цвейба
51
32
Кулишев
Артем Кулишев
90'
90
84
Власов
Олег Власов
46
10
Барсов
Максим Барсов
52'
90
Запасные
27
Сарамутин
Валерий Сарамутин
93
Батютин
Андрей Батютин
56
Костин
Кирилл Костин
91
Зайцев
Андрей Зайцев
13
Коротаев
Александр Коротаев
99
Маркосов
Михаил Маркосов
55
Киреенко
Павел Киреенко