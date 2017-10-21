Волгарь
мин
89
Бабаев
Владлен Бабаев
86
2
Кирисов
Евгений Кирисов
90
11
Веркашанский
Сергей Веркашанский
65
70
Акбашев
Роман Акбашев
90'
90
16
Терновский
Дмитрий Терновский
90
13
Калинин
Игорь Калинин
90
80
Климов
Игорь Климов
90
85
Григорьев
Антон Григорьев
90
33
Дышеков
Аслан Дышеков
88
18
Шалаев
Олег Шалаев
78
-
Сутормин
Алексей Сутормин
18'
90
Запасные
20
Болонин
Александр Болонин
10
Газзаев
Руслан Газзаев
22
Бучнев
Станислав Бучнев
25
Бочков
Андрей Бочков
81
Букия
Темури Букия
39
Соломатин
Павел Соломатин
10
Бабырь
Алексей Бабырь