Химки
мин
4
Лисинков
Айдар Лисинков
90
25
Малания
Диего Малания
90
11
Кузьмичев
Илья Кузьмичев
6'
90
18
Исупов
Вячеслав Исупов
90
27
Заика
Кирилл Заика
90
15
Шумских
Алексей Шумских
90
7
Батов
Максим Батов
71
8
Яковлев
Максим Яковлев
90
14
Тюнин
Николай Тюнин
90
99
Радченко
Александр Радченко
75
9
Мостовой
Андрей Мостовой
62
Запасные
70
Петрусев
Михаил Петрусев
66
Самылин
Алексей Самылин
98
Алиев
Камран Алиев
44
Пичугин
Максим Пичугин
35
Зорников
Дмитрий Зорников
90
Титов
Андрей Титов
23
Кокоев
Батрадз Кокоев
45
Горячев
Евгений Горячев
55
Алибеков
Муталип Алибеков
9
Лапин
Никита Лапин
17
Алфёров
Евгений Алфёров